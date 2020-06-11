Представители ОРДЛО: Решения по Донбассу нужно согласовывать с переселенцами

Казанский, Либстер, Горан, Гармаш (коллаж – LIGA.net, фото – личные Facebook)

Новые переговорщики по Донбассу в минском процессе на вчерашней онлайн-встрече трехсторонней контактной группы заявили, что нужно согласовывать то, о чем договариваются по ОРДЛО, с представителями тех 1,8 млн жителей региона, которые выехали оттуда из-за войны. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - говорится в сообщении.

Украина заявила на встрече, что советники украинской делегации (такой статус у представителей ОРДЛО Украины) будут на постоянной основе принимать участие в переговорах как в подгруппах ТКГ, так и в формате ТКГ.

СПРАВКА . ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

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