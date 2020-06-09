Переговоры Украина-РФ. Москва не против представителей Донецка и Луганска

Представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу (Украина, Россия, ОБСЕ) не протестовал против появления переселенцев на переговорах. Об этом сообщил в Facebook Денис Казанский, представитель Донбасса в политической подгруппе.
Он отметил, что представители террористических группировок ЛДНР, которые называют себя представителями ОРДЛО, на появление представителей Донецка и Луганска отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно.
"Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель ЛНР (террористическая организация, - ред.) Родион Мирошник несколько раз называл нас "представителями консультативного совета", на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался", – написал Казанский.
Он добавил, что российский представитель Алексей Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал.
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