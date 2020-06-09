Переговоры Украина-РФ. Москва не против представителей Донецка и Луганска

Казанский, Либстер, Горан, Гармаш (коллаж – LIGA.net, фото – личные Facebook) Источник

Представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу (Украина, Россия, ОБСЕ) не протестовал против появления переселенцев на переговорах. Об этом сообщил в Facebook Денис Казанский, представитель Донбасса в политической подгруппе.

Он отметил, что представители террористических группировок ЛДНР, которые называют себя представителями ОРДЛО, на появление представителей Донецка и Луганска отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно.

"Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель ЛНР (террористическая организация, - ред.) Родион Мирошник несколько раз называл нас "представителями консультативного совета", на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался", – написал Казанский.

Он добавил, что российский представитель Алексей Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал.

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СПРАВКА . ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).