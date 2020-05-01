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Хроника войны России против Украины: май 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: май 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: май 2020 годаLive
01.05.2020, 12:00
19
АТО. На позициях ВСУ

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмарт, апрель 2020-го.

01.05.2020
11:57

Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал 24 противотанковые мины (по оценке, часть ранее зафиксированного большего минного поля), установленные поперек бывшей взлетно-посадочной полосы разрушенного международного аэропорта "Донецк".

По оценке, все мины принадлежали боевикам, сообщает пресс-служба миссии.

07:54

За минувшие боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.

По данным разведки, 30 апреля ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

За текущие сутки террористы девять раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает штаб ООС.

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, хроника
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