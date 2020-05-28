Воевал против Украины, а затем в рядах ВСУ. Экс-боевик получил шесть лет тюрьмы

Суд Мариуполя дал шесть с половиной лет тюрьмы мужчине, который воевал против Украины на Донбассе в составе гибридных войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В июле 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований и до конца апреля 2015 года воевал против Украины на территории Донецкой и Луганской областей.
Весной 2016-го он "изменил свои политические предпочтения", пишет ОГП, ушел из НВФ и "вступил в подразделение ВСУ". В течение года он принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими подельниками. Суд учел эти обстоятельства и "искреннее раскаяние" мужчины.