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Воевал против Украины, а затем в рядах ВСУ. Экс-боевик получил шесть лет тюрьмы

Воевал против Украины, а затем в рядах ВСУ. Экс-боевик получил шесть лет тюрьмы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
28.05.2020, 13:16

Уроженец Кривого Рога воевал на стороне боевиков на Донбассе, а затем сбежал от них и вступил в ВСУ. Это не спасло его от уголовной ответственности

Суд Мариуполя дал шесть с половиной лет тюрьмы мужчине, который воевал против Украины на Донбассе в составе гибридных войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В июле 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований и до конца апреля 2015 года воевал против Украины на территории Донецкой и Луганской областей. 

Весной 2016-го он "изменил свои политические предпочтения", пишет ОГП, ушел из НВФ и "вступил в подразделение ВСУ". В течение года он принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими подельниками. Суд учел эти обстоятельства и "искреннее раскаяние" мужчины.

  • 26 мая 2020 года боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий погиб. По данным разведки, ответным огнем был уничтожен один оккупант, еще один был ранен.
Владислав Сердюк
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ВСУ война Донбасс боевик Офис генпрокурора
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