На Донбассе боевики обстреляли украинских военных: погиб боец ВСУ

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

В Донецкой области боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там уточнили, что военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместимое с жизнью пулевое ранение.

"Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Сегодня в СБУ сообщили, что идентифицировали всех боевиков, которые 26 мая 2018 года обстреляли позиции объединенных сил в районе Бахмутской трассы в Луганской области, когда погибли два спецназовца СБУ и еще двое получили ранения.





