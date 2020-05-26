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На Донбассе боевики обстреляли украинских военных: погиб боец ВСУ

На Донбассе боевики обстреляли украинских военных: погиб боец ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
26.05.2020, 22:19

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместимое с жизнью пулевое ранение

В Донецкой области боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Там уточнили, что военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместимое с жизнью пулевое ранение.

"Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Сегодня в СБУ сообщили, что идентифицировали всех боевиков, которые 26 мая 2018 года обстреляли позиции объединенных сил в районе Бахмутской трассы в Луганской области, когда погибли два спецназовца СБУ и еще двое получили ранения.



Вадим Ребрина
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