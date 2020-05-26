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Гибель бойцов "Альфы" на Донбассе. СБУ идентифицировала всех причастных боевиков

Гибель бойцов "Альфы" на Донбассе. СБУ идентифицировала всех причастных боевиков - Фото
Табличка на здании главного управления СБУ в Киеве (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.05.2020, 10:17

Контрразведка Службы безопасности Украины не раскрыла персональные данные подозреваемых, ограничившись несколькими фотоснимками

Спустя два года после артиллерийского обстрела позиций объединенных сил в районе Бахмутской трассы в Луганской области, когда погибли два спецназовца СБУ и еще двое получили ранения, идентифицированы все боевики, которые 26 мая 2018 года осуществили эту атаку. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Контрразведка установила, что подразделение гибридной российской армии из "3-го мотострелкового батальона 4 ОМсБр народной милиции ЛНР" в то время возглавлял российский оккупант по кличке "Шумер"; у него в подчинении были трое боевиков.

Служба пишет, что установлена причастность этой группы к обстрелам подразделений ВСУ в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

Главарю группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (теракт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК, суд разрешил задержать фигурантов дела. 

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Они объявлены в розыск, всем грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • 26 мая 2018 года на фронте погибли сотрудники Центра спецопераций "А" СБУ полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.
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Евгений Пилипенко
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