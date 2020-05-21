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Был в расстрельном списке террористов. МВД рассказало историю погибшего комбата

Был в расстрельном списке террористов. МВД рассказало историю погибшего комбата - Фото
Комбат Луганск-1 Сергей Губанов (фото - отдел коммуникации Нацполиции)
21.05.2020, 14:59

Погибший комбат "Луганска-1" Сергей Губанов воевал против оккупантов шесть лет. Он участвовал в освобождении Лисичанска, Северодонецка, Рубежного.

Погибший вчера вечером в прифронтовой зоне командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов шесть лет боролся с оккупантами на Донбассе, прошел через плен и был в расстрельном списке боевиков. Об истории службы Губанова рассказали в пресс-службе Нацполиции.

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Сергей начал службу в 1995 году оперативником уголовного розыска Стахановского райотдела Луганска. В начале войны в 2014-м он был начальником Ленинского отдела. В том году боевики захватили его и нескольких офицеров в плен, пытаясь "выбить" из них данные о размещении оружия полиции. Силами украинских правоохранителей их удалось освободить из плена.

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Однако через неделю у домов офицеров боевики начали устраивать "засады" и объявили на них "охоту". 

"Все они были внесены боевиками в "расстрельный список 17", их фотографии были развешены на всех блокпостах террористов с призывом - подлежат расстрелу", - пишут в Нацполиции.

С этого момента Губанов начал боевой путь на Донбассе. Вместе с ВСУ, Нацгвардией и добробатами он участвовал в освобождении украинских территорий, в частности Северодонецка, Рубежного, Лисичанска.

В 2015-м возглавил батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1". Заслуги Губанова перед Украиной не раз отмечали главы МВД и Нацполиции, также он был награжден президентом орденом Богдана Хмельницкого.

  • Вчера вместе с сослуживцами комбат "Луганска-1" подорвался на мине во время патрулирования населенных пунктов вдоль линии разграничения. Губанов умер в больнице, за жизнь других правоохранителей борются врачи.   

Фото - департамент коммуникации Нацполиции

Марк Сировой
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