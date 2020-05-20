Зеленский пояснил, почему не работает метод "надо просто перестать стрелять"

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Воюющим против Украины боевикам гибридной армии РФ некуда деваться, и потому они не могут прекратить воевать на Донбассе. Об этом в Киеве на пресс-конференции по итогам года президентства заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не жалеет ли он о своих словах более года назад "надо просто перестать стрелять", чтобы прекратить войну, - ведь война не прекратилась.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, "это сложный процесс", и он "никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала".

Он утверждает, что "хотел показать всему миру - и мы сейчас это делаем - что у нас очень мощная армия, но мы не провоцируем".

"Если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем. И та сторона, действительно, если бы просто перестала стрелять (что они и должны сделать по минским и нормандским соглашениям) и провоцировать, все бы закончилось. Но они не знают, что потом с ними будет, я имею ввиду боевиков, а не обычных людей. <...> Им это очень непросто сделать. Они не знают, на каком они свете. У них нет никакого выхода. <...> И, действительно, единственное влияние на них имеет РФ... и они должны на них повлиять", - пояснил он, почему не прекращается война.

Читайте также: C кем на Донбассе воюет Украина Зеленского, или Непризнанные террористы

Зеленский посетовал, что оккупационные администрации РФ на Донбассе "нас сегодня обвиняют в гуманитарной ситуации" в регионе.

"Мы даем туда воду. Мы. Мы ее не закрываем, несмотря на то, что они уже давно за нее не платят. Мы", - резюмировал он.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского.

Год спустя он дает пресс-конференцию с отчетом о проделанной работе.

Читайте также: Зеленский о Донбассе: Выйдут войска и мы зайдем, затем - граница, затем - выборы