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Зеленский о Донбассе: Выйдут войска и мы зайдем, затем - граница, затем - выборы

Зеленский о Донбассе: Выйдут войска и мы зайдем, затем - граница, затем - выборы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.04.2020, 10:40

Президент Владимир Зеленский озвучил свое виденье реинтеграции и возвращения контроля над временно оккупированными территориями Донбасса

Президент Владимир Зеленский озвучил виденье реинтеграции и возвращения контроля над временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

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Он заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут лишь после того, как оттуда выйдут незаконные вооруженные формирования, а Украина получит контроль над границей с Россией.

"Большой результат - вернем наши территории. Вывод будет войск, незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с РФ. И обязательно там пройдут выборы", - заявил Зеленский. 

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"Для меня самое главное: выйдут войска и мы зайдем. Если мы зайдем - мы сразу вернем своих людей к жизни. К жизни. Затем - граница. Затем - выборы", - резюмировал Зеленский. 

  • 11 марта 2020 года в Минске состоялось заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали глава ОП Андрей Ермак и замглавы АП РФ Дмитрий Козак. На заседании подписали протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". Само решение о создании совета еще не принято.
  • 14 марта Ермак заявил, что представлять ОРДЛО в совете не будут члены террористических организаций ДНР и ЛНР. На вопрос, кто это будет, и как будет происходить процесс назначения или выбора, Ермак ответить не смог.

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Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский Донбасс выборы
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