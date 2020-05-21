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На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1"

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" - Фото
Комбат Луганск-1 Сергей Губанов (фото - отдел коммуникации полиции Луганской области)
21.05.2020, 06:30

Комбат "Луганска-1" Сергей Губанов умер вчера вечером после ранения во время выполнения задания в Луганской области. Тяжело ранены еще трое бойцов.

Вчера вечером, 20 мая, на Донбассе погиб Сергей Губанов, командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в полиции Луганской области.

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Комбат погиб во время выполнения задания командования штаба операции объединенных сил около 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

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Еще трое бойцов получили тяжелые осколочные ранения, они находятся в военном госпитале.

Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, Губанов скончался в больнице, написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

  • Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе на стороне боевиков воюют "разные" люди, но субъекты войны - Россия, Украина и ОБСЕ.

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Марк Сировой
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Донбасс армия комбат луганск-1 сергей губанов
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