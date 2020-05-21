На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1"

Комбат Луганск-1 Сергей Губанов (фото - отдел коммуникации полиции Луганской области)

Вчера вечером, 20 мая, на Донбассе погиб Сергей Губанов, командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в полиции Луганской области.

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Комбат погиб во время выполнения задания командования штаба операции объединенных сил около 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

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Еще трое бойцов получили тяжелые осколочные ранения, они находятся в военном госпитале.

Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, Губанов скончался в больнице, написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил , что на Донбассе на стороне боевиков воюют "разные" люди, но субъекты войны - Россия, Украина и ОБСЕ.

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