Война. Штаб ООС показал, как снайперы ФСБ стреляют по украинским военным: видео

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Штаб Объединенных сил опубликовал видео, показывающее , как снайперы ФСБ России стреляют по украинским военным

Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что военные объединенных силхоперативным путем получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно российскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских военнослужащих.

На видео показана группа из трех россиян, которые 27 февраля этого года убили младшего сержанта Владимира Федченко. В сюжете показаны лица убийц, названы их имена и перечислено оружие, которое они использовали.

Сообщается, что видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

  • Сегодня сообщалось, что вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, шестеро украинских военных получили ранения.

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Теги: война, Донбасс, фсб, потери, снайпер
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