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Обострение войны на Донбассе. Ранены шестеро военных – штаб ООС

Обострение войны на Донбассе. Ранены шестеро военных – штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
07.05.2020, 19:32

Сегодня в районе проведение операции объединенных сил поддерживаемые Россией террористы ранили шестерых украинских военных

Сегодня, 7 мая, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, шестеро украинских военных получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что российские военные и поддерживаемые ими террористы вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотников, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что военнослужащие объединенных сил открывали ответный огонь, потери врага уточняются.

По данным штаба ООС, террористы стреляли у Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, а также вели огонь вблизи Новотошковского, Орехово и Крымского.

  • 6 мая боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранения. По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

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Наталия Медведева
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