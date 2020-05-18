"Полная ерунда". Американка отреагировала на фейк РФ об изнасиловании в зоне ООС

Туэр Блатти (фото - facebook.com/J.T. Blatty)

Во временно оккупированном Луганске боевики запустили фейк, что военнослужащие Нацгвардии на днях якобы изнасиловали американку - фотографа Туэр Блатти. Она опровергла эту информацию, написав, что не была на Донбассе уже несколько месяцев.

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По информации пропагандистских местных СМИ террористов, американка якобы прибыла в зону ООС 10 мая 2020 года.

Боевики утверждают, что американка "выпила много алкоголя" с нацгвардейцами, после чего они ее "изнасиловали" в Новойадаре. При этом террористы запугивают и утверждают, что теперь украинские военные хотят убить женщину.

Фотограф отреагировала и назвала это "полной ерундой".

"Эта информация - полная ерунда. Если сказать словами президента США - фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе несколько месяцев. Все украинские солдаты, с которыми я работала, - это звездные солдаты", - подчеркнула Блатти в Facebook.

Она признала необходимость блокировать пропагандистские российские сайты и привела примеры ссылок на фейковую информацию в интернете.

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По словам местных жителей Станицы Луганской, на линии разграничения до сих пор вещают российские каналы, а украинских нет, если речь идет об аналоговом вещании. "Поэтому разные вбросы можно видеть каждый день. К сожалению, многие им верят", - уточнила местная жительница Светлана.

СПРАВКА. Блатти с 2018 года освещала гибридную войну России против Украины, подготовила фотопроект "Фронт - мирная жизнь: Украинские революционеры забытой войны", его показывали в украинском Институте Америки.

пециалисты Службы безопасности Украины с начала введения карантинных ограничений вскрыли работу 301 интернет-пропагандиста, 14 из которых работали по заданию российских спецслужб, распространяя фейковую информацию с целью дестабилизации ситуации в Украине. 4 мая с

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