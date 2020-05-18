"Полная ерунда". Американка отреагировала на фейк РФ об изнасиловании в зоне ООС

Во временно оккупированном Луганске боевики запустили фейк, что военнослужащие Нацгвардии на днях якобы изнасиловали американку - фотографа Туэр Блатти. Она опровергла эту информацию, написав, что не была на Донбассе уже несколько месяцев.
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По информации пропагандистских местных СМИ террористов, американка якобы прибыла в зону ООС 10 мая 2020 года.
Боевики утверждают, что американка "выпила много алкоголя" с нацгвардейцами, после чего они ее "изнасиловали" в Новойадаре. При этом террористы запугивают и утверждают, что теперь украинские военные хотят убить женщину.
Фотограф отреагировала и назвала это "полной ерундой".
"Эта информация - полная ерунда. Если сказать словами президента США - фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе несколько месяцев. Все украинские солдаты, с которыми я работала, - это звездные солдаты", - подчеркнула Блатти в Facebook.
Она признала необходимость блокировать пропагандистские российские сайты и привела примеры ссылок на фейковую информацию в интернете.
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По словам местных жителей Станицы Луганской, на линии разграничения до сих пор вещают российские каналы, а украинских нет, если речь идет об аналоговом вещании. "Поэтому разные вбросы можно видеть каждый день. К сожалению, многие им верят", - уточнила местная жительница Светлана.
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