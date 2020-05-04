СБУ раскрыла еще одну интернет-сеть, работавшую за деньги из России

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Специалисты Службы безопасности Украины с начала введения карантинных ограничений вскрыли работу 301 интернет-пропагандиста, 14 из которых работали по заданию российских спецслужб, и которые распространяли фейковую информацию с целью создания обстановки паники и хаоса в Украине. Об этом сообщается пресс-службой СБУ.

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Подчеркивается, что оперативники СБУ за время действия карантинных мероприятий заблокировали 2,1 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс пользователей, которые работали в интересах страны-агрессора.

По данным Службы безопасности Украины, "сейчас происходит повышение активности интернет-пропагандистов, работающих на российские спецслужбы". В период майских праздников их активность частично перенаправлена ​​с темы коронавируса на другие общественно-политические темы.

"В Одессе СБУ предотвратила попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" распространять агитационную продукцию сепаратистского характера с призывами о создании так называемой "республики Новороссия" и силового захвата власти", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В отношении 14 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе, СБУ открыла уголовные производства. А кроме того, информация о выявленных 287 пророссийских агитаторах направлена в Национальную полицию. Из них 118 уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

6 апреля в Днепре оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую распространялись фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя

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