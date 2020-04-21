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Коронавирус. Более 200 агитаторов распространяли фейки - СБУ

Коронавирус. Более 200 агитаторов распространяли фейки - СБУ - Фото
Фото: depositphotos.com
21.04.2020, 15:10

В СБУ отметили, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российских спецслужб

СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе за время карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Заблокированы более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 000 пользователей.

Информацию о 197 выявленных агитаторов СБУ направила в Нацполицию. "Половина нарушителей уже привлечены к админответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка. Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны", - отметили в СБУ.

Против них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса).

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По данным СБУ, агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. "Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористической направленности и даже вербовали украинцев", - уточнили в СБУ.

В СБУ добавили, что агитатор в Полтавской области администрировал более десяти сообществ, которые объединяли почти 20 000 пользователей.

  • 6 апреля в Днепре оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую распространялись фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Арина Толина
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