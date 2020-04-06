В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео

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В Днепре СБУ пресекла деятельность ботофермы, через которую распространялись фейки о COVID-19

В Днепре оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую распространялись фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя. Руководили их деятельностью из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ установили, что ботоферма создавала и управляла более 5000 учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины. Оборудование организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернета.

Ботоферма, по данным СБУ, распространяла публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату госвласти. Также боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19.

  • На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.
  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

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Теги: сбу, днепр, ботоферма, коронавирус, COVID-19
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