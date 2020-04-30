В Одессе на 2 мая планировалось проведение пророссийских провокаций - СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины предупредила попытку представителей пророссийского движения "Куликовое поле" организовать в Одессе 2 мая ряд провокационных мероприятий на годовщину массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По версии следствия, одним из способов пророссийской агитации должно было стать распространение листовок с призывами к созданию "республики Новороссия" и захвату государственной власти. "По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ" - сказано в сообщении.

Во время обысков активистов правоохранители нашли большое количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера, сообщили в СБУ. В числе прочего, были изъяты листовки, на которых Украина была разделена на "республику Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса - Новороссия", другую символику с пропагандой тоталитарного режима и печатные издания, в том числе газету "Новороссия".

В отношении фигурантов было открыто уголовное дело по ч.1 ст. 109 (Действия или сговор, направленные на свержение конституционного строя или захват госвласти) ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 294 (Организация массовых беспорядков). Если их вина будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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2 мая 2014 года в Одессе прошли массовые столкновения проукраинских активистов со сторонниками России, вследствие которых в Доме профсоюзов возник пожар. Тогда в ходе беспорядков погибло 48 человек.

В мае 2018 года в Одессе устроили годовщину, посвященную событиям 2014 года.

19 августа 2019 года фигуранты дела "2 мая" вышли на свободу: фото.

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