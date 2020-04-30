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В Одессе на 2 мая планировалось проведение пророссийских провокаций - СБУ

В Одессе на 2 мая планировалось проведение пророссийских провокаций - СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
30.04.2020, 16:23

В СБУ говорят, что, по замыслу организаторов, проведенные ими акции должны были дискредитировать Украину на международной арене

Служба безопасности Украины предупредила попытку представителей пророссийского движения "Куликовое поле" организовать в Одессе 2 мая ряд провокационных мероприятий на годовщину массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По версии следствия, одним из способов пророссийской агитации должно было стать распространение листовок с призывами к созданию "республики Новороссия" и захвату государственной власти. "По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ" - сказано в сообщении. 

пресс-центр СБУ

Во время обысков активистов правоохранители нашли большое количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера, сообщили в СБУ. В числе прочего, были изъяты листовки, на которых Украина была разделена на "республику Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса - Новороссия", другую символику с пропагандой тоталитарного режима и печатные издания, в том числе газету "Новороссия".

пресс-центр СБУ

пресс-центр СБУ

В отношении фигурантов было открыто уголовное дело по ч.1 ст. 109 (Действия или сговор, направленные на свержение конституционного строя или захват госвласти) ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 294 (Организация массовых беспорядков). Если их вина будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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Дарья Мостовая
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