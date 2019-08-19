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Фигуранты "дела 2 мая" вышли на свободу: фото

Фигуранты "дела 2 мая" вышли на свободу: фото - Фото
Одесский Дом профсоюзов (Фото: depositphotos.com)
19.08.2019, 17:46

В пятницу суд установил для них возможность внесения залога

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Евгений Мефедов и Сергей Долженков в понедельник вышли на свободу. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Отметим, Мефедов является гражданином России.

По словам представителя прокуратуры, решение об обжаловании недавнего решения суда по двум фигурантам дела еще не принято.

Ранее сегодня о выходе на свободу фигурантов "дела 2 мая" сообщил депутат Верховной Рады восьмого созыва Александр Белый. По его словам, установленный за подозреваемых залог был внесен депутатом Рады от Оппозиционной платформы - За життя Николаем Скориком.

Мефедов и Долженков на свободе (Фото: Facebook Александр Белый)

Напомним, ранее николаевский суд изменил фигурантам меру пресечения, предусмотрев возможность внести залог. До этого Конституционный суд признал неконституционными статьи Уголовного процессуального кодекса, которые запрещают применять к лицам, которые подозреваются в антигосударственных преступлениях и террористической деятельности, более мягкие меры пресечения, нежели содержание под стражей без возможности внесения залога.

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали.
  • Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. 

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дом профсоюзов одесса дело 2 мая мефедов
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