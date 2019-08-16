Дело 2 мая. Фигуранты уже сегодня могут выйти на свободу: фото

Фигуранты дела 2 мая (Фото: Думская)

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсюзов 2 мая 2014 года уже сегодня могут оказаться на свободе. Об этом сообщает Думская по итогам судебного заседания в Николаеве.

Отмечается, что сегодня николаевский Центральный районный суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела - Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову. Суд установил для них залог, внесение которого может освободить от стражи. Сумма залога для каждого фигуранта - 153 тысячи 680 гривень. До сегодняшнего дня они находились под арестом без права внесения залога.

Ранее нардеп от Оппоблока Николай Скорик просил суд взять обвиняемых на поруки. Судья это ходатайство отклонила. Оглашая информацию о мере пресечения, она сослалась на недавнее решение Конституционного суда Украины. Им признаны неконституционными статьи Уголовного процессуального кодекса, которые запрещают применять к лицам, которые подозреваются в антигосударственных преступлениях и террористической деятельности, более мягкие меры пресечения, нежели содержание под стражей без возможности внесения залога.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали.

Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой.

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