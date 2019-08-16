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Дело 2 мая. Фигуранты уже сегодня могут выйти на свободу: фото

Дело 2 мая. Фигуранты уже сегодня могут выйти на свободу: фото - Фото
Фигуранты дела 2 мая (Фото: Думская)
16.08.2019, 14:51

Суд разрешил им внести залог для освобождения из-под стражи

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсюзов 2 мая 2014 года уже сегодня могут оказаться на свободе. Об этом сообщает Думская по итогам судебного заседания в Николаеве.

Отмечается, что сегодня николаевский Центральный районный суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела - Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову. Суд установил для них залог, внесение которого может освободить от стражи. Сумма залога для каждого фигуранта - 153 тысячи 680 гривень. До сегодняшнего дня они находились под арестом без права внесения залога.

Фигуранты дела 2 мая (Фото: Думская)

Ранее нардеп от Оппоблока Николай Скорик просил суд взять обвиняемых на поруки. Судья это ходатайство отклонила. Оглашая информацию о мере пресечения, она сослалась на недавнее решение Конституционного суда Украины. Им признаны неконституционными статьи Уголовного процессуального кодекса, которые запрещают применять к лицам, которые подозреваются в антигосударственных преступлениях и террористической деятельности, более мягкие меры пресечения, нежели содержание под стражей без возможности внесения залога.

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали.
  • Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. 

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дело 2 мая одесса дом профсоюзов залог евгений мефедов
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