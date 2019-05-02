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02.05.2019, 14:18

Дело 2 мая: в суд направили три обвинительных акта - МВД

Дело 2 мая: в суд направили три обвинительных акта - МВД - Фото
Сергей Яровой (фото - пресс-служба МВД)

Замглавы МВД отметил, что с 2017 года по настоящее время допросили в качестве свидетелей 1109 человек

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По делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

"В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлено обвинительные акты по трем людям", - сказал Яровой.

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Он отметил, что за период с 2017 года по настоящее время, в указанном уголовном производстве были допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

"Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам, составлены 222 протоколов осмотра фото и видео материалов", - добавил Яровой.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. 

В мае 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что страна-агрессор Россия якобы выступает за прозрачное расследование событий 2 мая в Одессе и в то же время требует освободить по обмену подозреваемых в этом деле.

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Теги: расследование, мвд, сергей яровой, дело 2 мая
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