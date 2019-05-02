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02.05.2019, 10:34

Годовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видео

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Годовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видео
Годовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видео
Годовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видеоГодовщина 2 мая: что сейчас происходит в Одессе - фото и видео

Сегодня в Одессе проходят мероприятия, связанные с пятой годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года

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В Одессе сегодня полиция взяла под охрану Куликово поле и Соборную площадь, где пройдут массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Обе площади и прилегающей к ним территории полицейские-взрывотехники проверили на наличие опасных предметов.

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Вблизи указанных мест ограничено движение автотранспорта.

В полиции уточнили, что вход на Куликово поле и Соборную площадь возможен только через фильтрационные пункты, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и угрозы жизни людей, которые присоединятся к памяти погибших в Доме профсоюзов

"Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, не нарушать общественный порядок и строго соблюдать нормы действующего законодательства", - отметил начальник управления превентивной деятельности ГУНП Иван Ищенко.

По информации Думской, людей, пришедших почтить память погибших, пропускают свободно, но проверяют металлоискателями.

"С утра здесь уже побывало несколько пророссийских политиков — депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский", - уточняет издание.

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. 

В мае 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что страна-агрессор Россия якобы выступает за прозрачное расследование событий 2 мая в Одессе и в то же время требует освободить по обмену подозреваемых в этом деле.

Фото: od.npu.gov.ua, dumskaya.net

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Теги: полиция, одесса, Вадим Новинский, 2 мая, евгений мураев, михаил добкин
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