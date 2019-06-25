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25.06.2019, 21:08

КСУ: Подозреваемых в терроризме можно отпускать на поруки

КСУ: Подозреваемых в терроризме можно отпускать на поруки - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ч. 5 ст. 176 УПК нарушает принцип верховенства права, считают в Конституционном суде

Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины положение ч. 5 ст. 176 Уголовного-процессуального кодекса, согласно которому к лицу, подозреваемому в терроризме, может быть применен в качестве меры пресечения только арест (содержание в СИЗО). Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Одно из обращений в суд по этому вопросу написала депутат Надежда Савченко.

"Этим Решением Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кодекса", - сказано в сообщении.

По мнению КСУ, положение ч. 5 ст. 176 УПК допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения, что нарушает принцип верховенства права.

В решении отмечается, что оспариваемая норма обосновывает необходимость содержания под стражей одной лишь квалификацией преступления, что не обеспечивает и не может обеспечить баланс между целью его применения и конституционным правом человека на свободу и личную неприкосновенность.

15 апреля обвиняемые в планировании террористического акта и госпереворота Савченко и бывший глава Офицерского корпуса Владимир Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда.

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Теги: конституционный суд, терроризм, Надежда Савченко, мера пресечения
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