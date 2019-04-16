Савченко и Рубан вышли на свободу: видео

Вчера,15 апреля, обвиняемые в планировании террористического акта и госпереворота нардеп ВО Батькивщина Надежда Савченко и бывший глава Офицерского корпуса Владимир Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда. Об этом говорится на официальной странице Савченко в Facebook.

"Суд освобождает обвиняемых Рубана Владимира и Савченко Надежду из-под стражи. Пожалуйста, дайте возможность Рубану Владимиру оставить место ограничения и покинуть зал суда", - заявила судья.

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В полночь истек очередной срок содержания их под арестом. Суд не успел в срок рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста.

"Я не бегу из Украины, потому что - герой Украины (...) Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Но теперь нам спешить некуда. Потому, пожалуйста, начинаем по процессу, спокойно и до упора. Если надо не спать шесть суток, я могу не спать шесть суток - в плену проверяла", - заявила Савченко в суде.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.