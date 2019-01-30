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30.01.2019, 14:24

Савченко и Рубана увезут в Донбасс

Савченко и Рубана увезут в Донбасс - Фото
Надежда Савченко и Владимир Рубан

Адвокат по делу о попытке госпереворота отметил, "дело Савченко–Рубана едет в Славянск"

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Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана передали в Славянский суд Донецкой области. Об этом заявил адвокат Александр Тананакин.

"Дело "Савченко - Рубана" едет в Славянск. Хороший город и на барже подплыть можно", - сыронизировал он.

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Ранее СМИ сообщали, что 29 января определили коллегию судей во главе с Сергеем Прониным, которые рассматривают дело.

Пока неизвестно, когда начнется рассмотрение дела.

Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктора Медведчука "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд". 1 августа досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

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Теги: Владимир Рубан, суд, война в донбассе, Надежда Савченко, славянск
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