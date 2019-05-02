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02.05.2019, 21:34

Дело 2 мая. Расследуется возможное влияние иностранцев на полицию

Дело 2 мая. Расследуется возможное влияние иностранцев на полицию - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Обвинительные акты против трех сотрудников МВД уже направлены в суд, говорят в Генпрокуратуре

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Продолжается расследование относительно возможного влияния иностранцев на правоохранителей Одессы, в результате чего 2 мая 2014 года они не приняли необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, и в частности иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего последние не приняли исчерпывающих и необходимых мер по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в г. Одессе…", - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что проводили расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов 2 мая 2014 г в Одессе.

По результатам расследования сообщено о подозрении бывшим начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области, начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

В ведомстве также сообщили, что в 2016-2018 гг обвинительные акты против начальника областного управления и в мая 2018 года и против трех должностных лиц городского управления УМВД в Одесской области направлены в суд.

Экс-заместителя начальника ГУМВД Украины в Одесской области объявили в розыск.

В МВД сегодня сообщили, что по делу о событиях в Одессе 2 мая в суд направлено три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор. 

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Теги: генпрокуратура, одесса, майдан
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