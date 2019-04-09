В Запорожье девушка призывала создать "народную республику" - СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в ходе выполнения по контрразведывательной защите задержала "пророссийскую интернет-пропагандистку", призывавшую в соцсетях к созданию так называемой Запорожской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, жительница Запорожья администрировала ресурс "Запорожская народная республика" и распространяла, как утверждают в СБУ, "пророссийские деструктивные публикации", в том числе, с призывами к лишению Украины выхода в Азовское и Черное моря.

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СБУ задержала подозреваемую, изъяла технические средства. Начато уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Ей может грозить от пять до десяти лет лишения свободы.

Ранее сегодня в СБУ сообщили, что разоблачили механизм легализации боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР на подконтрольной власти Украины территории.