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09.04.2019, 16:13

СБУ: В миграционной службе содействовали легализации боевиков ДНР

СБУ: В миграционной службе содействовали легализации боевиков ДНР - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины наладили двое жителей Донецка, сообщили в СБУ

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В СБУ заявляют, что разоблачили механизм легализации боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР на подконтрольной власти Украины территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины наладили двое жителей временно оккупированного Донецка.

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При этом злоумышленникам, по информации спецслужбы, содействовали чиновники Государственной миграционной службы.

"При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспортные документы лиц, присоединившихся к незаконным вооруженным формированиям, фотографии, которые обязательны по достижении 25- и 45-летнего возраста", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, "это создавало предпосылки для проникновения боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в организации незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам.

Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГМС.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении и взятии под стражу.

Директор одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета разоблачен на взятке почти в 5 млн грн.

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Теги: сбу, паспорт, днр, лнр
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