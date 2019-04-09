СБУ: В миграционной службе содействовали легализации боевиков ДНР

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявляют, что разоблачили механизм легализации боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР на подконтрольной власти Украины территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины наладили двое жителей временно оккупированного Донецка.

Реклама

При этом злоумышленникам, по информации спецслужбы, содействовали чиновники Государственной миграционной службы.

"При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспортные документы лиц, присоединившихся к незаконным вооруженным формированиям, фотографии, которые обязательны по достижении 25- и 45-летнего возраста", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, "это создавало предпосылки для проникновения боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в организации незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам.

Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГМС.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении и взятии под стражу.

Директор одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета разоблачен на взятке почти в 5 млн грн.