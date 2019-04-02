СБУ: Чиновник горсовета требовал взятку почти в 5 млн - видео

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Госслужащий разработал схему фиктивных поставок извести, утверждает СБУ

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Директор одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета разоблачен на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности утверждают, что чиновник организовал схему фиктивных поставок извести, которая должна была использоваться для очистки фильтрата Грибовичской свалки. Отмечается, что, по замыслу подозреваемого, планировалось использовать треть предусмотренного технологическим процессом количества извести. По данным СБУ, чиновник хотел получать 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, плюс "откат" с каждого поставленного килограмма извести. По заключению экспертов, деятельность чиновника могла привести к тяжелым экологическим последствиям. 

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Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию.

В спецслужбе пишут, что директора задержали на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 000 гривень. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

14 марта сообщалось, что СБУ и ГПУ разоблачили на взятке советника руководства МВД, который требовал через посредника 30 тыс. долларов от владельцев сети киевских ломбардов.

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Теги: коррупция, Львов, сбу, свалка
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