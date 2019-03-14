СБУ задержала на взятке советника руководства МВД: фото

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СБУ и Генпрокуратура заявляют, что разоблачили на взятке советника руководства МВД. Об этом СБУ сообщаету себя в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника 30 тыс. долларов от владельцев сети киевских ломбардов. "За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства" - рассказали в СБУ.

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Фото: Facebook СБУ

Посредника задержали в Киеве во время получения всей суммы взятки. Сейчас происходят обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Ранее в Киеве задержали на взятке начальника отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора КГГА. Чиновник требовал деньги за справку о принадлежности домов в Киеве к культурному наследию