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14.03.2019, 11:25

Чиновника отдела культурного наследия КГГА задержали на взятке

Чиновника отдела культурного наследия КГГА задержали на взятке - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Начальник отдела департамента КГГА требовал взятку за справку о принадлежности домов в Киеве к культурному наследию

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В Киеве задержали на взятке начальника отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора КГГА. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, к правоохранителям обратился предприниматель, занимающийся кафе бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления рекламы на фасаде помещений на территории Старого Подола ему нужно было получить справку департамента КГГА о том, являются ли эти здания архитектурными памятниками. За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от него взятку в сумме $500.

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Вчера, 13 марта, чиновника задержали недалеко от места работы. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Теги: КГГА, взятка, коррупция, гпу
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