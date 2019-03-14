Чиновника отдела культурного наследия КГГА задержали на взятке

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В Киеве задержали на взятке начальника отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора КГГА. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, к правоохранителям обратился предприниматель, занимающийся кафе бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления рекламы на фасаде помещений на территории Старого Подола ему нужно было получить справку департамента КГГА о том, являются ли эти здания архитектурными памятниками. За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от него взятку в сумме $500.

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Вчера, 13 марта, чиновника задержали недалеко от места работы. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.