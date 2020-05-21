Часть граждан Украины в ОРДО обяжут получить "паспорт" боевиков

Фото: пресс-служба Укравтодора

Главари террористической организации "ДНР" вводят обязательную паспортизацию для украинских граждан, получивших украинский паспорт после апреля 2014 года, сообщают Новости Донбасса.

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"Указ" боевиков об идентификации лиц предполагает выдачу "адресной справки", действие которой ограничивается шестью месяцами. Ранее она выдавалась лицам, получившим паспорт Украины после 7 апреля 2014 года, для его "легализации" на оккупированных территориях.

"Легализация" давала возможность получать от оккупационной администрации выплаты, обучаться в местных учебных заведениях, оформлять пластиковые карты местных финансовых учреждений.

С 31 июля "адресная справка" будет выдаваться только при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР". Таким образом, к моменту завершения ее действия человек обязан иметь "паспорт ДНР".

19 февраля заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кисл ица заявил , что б олее 125 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре.



По данным на февраль, почти миллион жителей временно оккупированного Донбасса получили украинские биометрические згранпаспорта.