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Часть граждан Украины в ОРДО обяжут получить "паспорт" боевиков

Часть граждан Украины в ОРДО обяжут получить "паспорт" боевиков - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора
21.05.2020, 11:48

В ОРДО боевики будут "легализовывать" украинские паспорта, выданные после апреля 2014 года, только после подачи документов на "паспорт ДНР"

Главари террористической организации "ДНР" вводят обязательную паспортизацию для украинских граждан, получивших украинский паспорт после апреля 2014 года, сообщают Новости Донбасса.

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"Указ" боевиков об идентификации лиц предполагает выдачу "адресной справки", действие которой ограничивается шестью месяцами. Ранее она выдавалась лицам, получившим паспорт Украины после 7 апреля 2014 года, для его "легализации" на оккупированных территориях.

"Легализация" давала возможность получать от оккупационной администрации выплаты, обучаться в местных учебных заведениях, оформлять пластиковые карты местных финансовых учреждений.

С 31 июля "адресная справка" будет выдаваться только при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР". Таким образом, к моменту завершения ее действия человек обязан иметь "паспорт ДНР".

  • 19 февраля заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что более 125 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре.
  • По данным на февраль, почти миллион жителей временно оккупированного Донбасса получили украинские биометрические згранпаспорта.
Денис Юдин
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