В ООН назвали число жителей ОРДЛО с российскими паспортами

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Более 125 000 жителей временно оккупированного Донбасса получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса. Сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 000 человек получили там российские паспорта", - отметил Кислица.

Он подчеркнул, что процесс продолжается вопреки тому, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

Источники LIGA.net во временно оккупированных городах Луганской области сообщили, что на так называемых бюджетников продолжают оказывать давление, убеждая их в необходимости получения российского гражданства.

"Хочешь – не хочешь, но если нам тут продолжать жить, то придется получать российские паспорта", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По словам местных жителей, боевики заставляют пенсионеров получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР на территории временно оккупированного Донбасса.

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