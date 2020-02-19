Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ООН назвали число жителей ОРДЛО с российскими паспортами

В ООН назвали число жителей ОРДЛО с российскими паспортами - Фото
Фото: pixabay.com
19.02.2020, 07:25

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза напомнил о российских паспортах в ОРДЛО

Более 125 000 жителей временно оккупированного Донбасса получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса. Сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 000 человек получили там российские паспорта", - отметил Кислица.

Он подчеркнул, что процесс продолжается вопреки тому, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

Источники LIGA.net во временно оккупированных городах Луганской области сообщили, что на так называемых бюджетников продолжают оказывать давление, убеждая их в необходимости получения российского гражданства.

"Хочешь – не хочешь, но если нам тут продолжать жить, то придется получать российские паспорта", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

  • По словам местных жителей, боевики заставляют пенсионеров получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР на территории временно оккупированного Донбасса.

Читайте также: "За все надо платить хабар". Сколько стоят паспорта РФ в Донбассе

Еще по теме
Напишите нам
Сергей Кислица ООН ордло российские паспорта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 