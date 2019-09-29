"За все надо платить хабар". Сколько стоят паспорта РФ в Донбассе

Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Луганске можно ускорить получение псевдопаспорта террористической организации ЛНР за взятку в сумме 10 000 рублей (3700 грн, - ред.) и получить его в течение суток. Об этом LIGA.net сегодня сообщили собеседники на правах анонимности.

По информации LIGA.net, некоторые луганчане-посредники уже воспользовались ажиотажем в связи с упрощенной процедурой получения российского паспорта, который оформляется на основании так называемого паспорта боевиков.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: очереди, взятки и недовольства

"Тут за все надо платить хабар. За так называемый паспорт ЛНР надо заплатить 10 000 рублей. Только тогда получишь его сразу же на следующий день. Сейчас в порядке очереди ждать его очень долго. Понимаете, какой на самом деле "русский мир" пришел к нам", - сказал луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник уточнил, что желающих получить российское гражданство не становится меньше в городе.

Он добавил, что если раньше речь шла о 6 000 рублей взятки за "быстрое получение российского паспорта", то сейчас эта "услуга" подорожала уже до 8000 рублей.

29 апреля 2019 года опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили , что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

LIGA.net сообщили В российском паспорте не указано место прописки жителей захваченного гибридными войсками РФ Донбасса.



Читайте также: Россия ускоряет паспортизацию в оккупированном Донбассе: детали