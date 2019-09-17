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Россия ускоряет паспортизацию в оккупированном Донбассе: детали

Россия ускоряет паспортизацию в оккупированном Донбассе: детали - Фото
Фото: depositphotos.com
17.09.2019, 15:01

Собеседники LIGA.net в оккупации отметили, что боевикам и сотрудникам так называемой полиции в первую очередь уже "раздали российские паспорта"

С 1 октября 2019 года в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только боевики с паспортами страны-агрессора РФ и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки,  командование ВС РФ принимает меры для ускорения так называемой паспортизации населения на временно оккупированной территории Донбасса путем изменения порядка прохождения военной службы.

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В ГУР считают, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Таким образом, РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - отметили в ГУР.

По информации источников LIGA.net, боевикам и сотрудникам так называемой полиции в первую очередь "раздали российские паспорта без места прописки".

Собеседники на правах анонимности уточнили, что до сих пор отмечаются очереди среди других желающих получить российский паспорт по упрощенной схеме.

"Тут работы нормальной нет, а с российским паспортом проще ее найти в России, поэтому даже те, кто не хочет рыть окопы, но пророссийски настроены, они получают и уезжают", - уточнил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

  • 29 апреля 2019 года опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

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