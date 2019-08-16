Прописки нет: оккупанты раздали 25 000 паспортов РФ в Донбассе

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В РФ заявили, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже около более 25 000 жителей временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщают росСМИ.

"На сегодняшний день более 60 000 заявлений подано от жителей "ДНР" и "ЛНР" (террористические организации, - ред.), получили гражданство более 25 000 человек", - сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, отметив, что количество желающих растет.

По информации LIGA.net, в российском паспорте не указано место прописки жителей захваченного гибридными войсками РФ Донбасса. "Они тут по телеку называют такие цифры, но все, думаю, что преувеличено в разы. Хотя отрицать не буду, очереди есть с утра до вечера", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

24 июля 2019 года сообщалось , что 7 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта.

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