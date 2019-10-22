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Как РФ ускоряет "паспортизацию" оккупированного Донбасса: детали

Как РФ ускоряет "паспортизацию" оккупированного Донбасса: детали - Фото
Фото: LIGA.net
22.10.2019, 09:25

Местные жители в оккупации рассказали о ситуации в городе с так называемой паспортизацией

Боевики заставляют пенсионеров получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР во временно оккупированном Донбассе. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

По словам луганчанина Михаила, террористы усиливают работу по так называемой паспортизации. "До 1 апреля 2020 года сказали, что нужно всем получить паспорта, иначе прекратят выплату пенсий", - сказал он.

Другой собеседник добавил, что пока он не будет спешить оформлять документы. "Ничего тут не меняется. Сплошное болото, поэтому куда спешить?" - объяснил он свою позицию, уточнив, что пророссийские пенсионеры уже давно получили псевдопаспорта боевиков.

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По информации LIGA.net, тем "бюджетникам", которые еще не получили псевдопаспорта ЛНР, также "рекомендуют это сделать в ближайшее время".

Собеседники рассказали, что в городе все также отмечаются очереди, люди специально выстраиваются с раннего утра для получения российского паспорта, который оформляется на основании "паспорта" боевиков.

"Ажиотаж не уменьшается, там большие очереди, сейчас пропускают всего 20 человек в день в Жовтневом райотделе. Всех паспортистов бросили на получение паспортов именно российских. Панику специально сеют, Россия делает все, чтобы как можно больше людей тут их получили. А я думаю, ну и получили, и что теперь с ним? Дальше что? Но все равно они тут сидят", - подчеркнула луганчанка Марина.

  • 29 апреля 2019 года опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.
  • В российском паспорте не указано место прописки жителей захваченного гибридными войсками РФ Донбасса.

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Россия Луганск паспортизация паспорта ЛНР
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