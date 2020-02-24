Сколько жителей оккупированного Донбасса имеют украинскую биометрику - ГМС

Биометрический паспорт гражданина Украины (фото - depositphotos.com)

По состоянию на февраль 2020 года 950 405 жителей временно оккупированного Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу. Такие данные привела на запрос DW Государственная миграционная служба Украины сегодня, 24 февраля.

По данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в захваченном РФ Крыму или Севастополе.

За последний год их также получили более 16 000 жителей Крыма.

Собеседники рассказали сегодня LIGA.net, что во временно оккупированном Луганске в связи с тем, что с 1 марта 2020 года выехать в Россию с подконтрольной Украине территории можно будет только по загранпаспортам, отмечается большой ажиотаж.

По их словам, многие местные жители "кинулись их оформлять быстрее".

"Дельцы на этом тоже зарабатывают. Взятки доходят до 4000-5000 рублей (около 1500-1900 грн, - ред.) с человека только тем, кто помогает в оформлении", - уточнил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кисл ица заявил , что б олее 125 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре. 19 февраля

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