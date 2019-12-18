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С 1 марта выехать в Россию можно будет только с загранпаспортом

С 1 марта выехать в Россию можно будет только с загранпаспортом - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.12.2019, 11:41

Въехать в Украину с территории России по внутреннему паспорту украинцы по-прежнему смогут беспрепятственно

Выехать в Россию по внутреннему украинскому паспорту станет невозможно с 1 марта 2020 года. Такое постановление принял сегодня Кабинет министров, сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом въехать в Украину с территории России по внутреннему паспорту украинцы по-прежнему смогут беспрепятственно.

Согласно решению Кабмина, прекращается действие ряда пунктов соглашений между правительствами Украины и России, которые позволяли украинцам выезжать, въезжать, пребывать и перемещаться по территории РФ на основании паспорта гражданина Украины, или свидетельства о рождении для детей возрастом до 16 лет.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.

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