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У Зеленского пояснили, как будут пропускать россиян через границу

У Зеленского пояснили, как будут пропускать россиян через границу - Фото
Сергей Дейнеко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 10:50

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко подчеркнул, что "в РФ есть люди, которые настроены против Украины", однако "нужно учитывать и другие факторы"

Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что политика его - как руководителя ведомства - по отношению к гражданам страны-оккупанта России не изменилась. Об этом он сказал в интервью Би-би-си Украина.

"Россия - это государство-агрессор. Но при этом я хочу, чтобы вы понимали: государством-агрессором она стала благодаря своему лидеру Владимиру Путину и правящей верхушке", - отметил Дейнеко.

Он говорит, что в России "есть люди, которые настроены против Украины радикально и кардинально, которые считают, что "Крым наш", а "Севастополь - город русской славы".

"Ничего не изменилось, просто, когда мы не пропускаем граждан России, мы должны понимать, что некоторое время Украина входила в состав СССР, и очень много украинцев проживали в Казахстане, России, Узбекистане. Есть очень много россиян, которые являются выходцами из Украины. Они по 20-30 лет живут в России. Получили гражданство России", - подчеркнул Дейнеко.

Он уточнил, что также  "есть смешанные браки, дети-россияне, и они приезжают раз в год посетить своих престарелых родителей".

"Как я могу не пропустить украинца с российским паспортом к старой маме? И таких ситуаций каждый день просто куча", - добавил Дейнеко.

Он выступает за то, чтобы на границе, особенно с Россией, пограничники все же учитывали все эти моменты.

"Государственная граница должна быть неприступной стеной для врагов Украины, для нежелательных лиц, которые посещали Крым, публично призывали к аннексии. С другой стороны - она должна быть прозрачна и комфортна для наших друзей. Если человек едет в нашу страну с четкими и понятными намерениями, и он дружествен, то для него не должно быть дискомфорта", - объяснил Дейнеко.

Ранее Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства катастрофическая.

 

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граница владимир путин россияне Сергей Дейнеко
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