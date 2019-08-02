Глава Погранслужбы: Ситуация с финансированием катастрофическая

Сергей Дейнеко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства катастрофическая. Об этом он сказал в интервью Би-би-си Украина.

Отвечая на вопрос, какая сегодня ситуация с финансированием пограничной службы, Дейнеко сказал: "Если откровенно говорить, она катастрофическая. На данный момент долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление, накопившиеся составляют 291,4 млн грн. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь".

По его словам, такая ситуация привела к повышению социальной напряженности.

"Вчера я сказал, что никто ни при каких условиях не получит эту помощь - ни в администрации, ни в региональном управлении или управлении пограничного отряда. Денег нет. А вот отдел пограничной службы, который несет службу непосредственно по охране государственной границы - однозначно. Потому забрать у этих людей у ​​меня не поднимется рука", - объяснил Дейнеко.

Он подчеркнул, что недофинансирование пограничной службы составило 938 млн грн. "Среди наиболее болезненных вопросов сегодня - обеспечение горюче-смазочными материалами", - уточнил Дейнеко.

14 июня президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Дейнеко.