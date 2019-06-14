Зеленский назначил главу Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.

31 мая Зеленский уволил с должности главы Госпогранслужбы Петра Цигикала. Другим указом Зеленский уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Полковник Госпограннслужбы Сергей Дейнеко 20 июня 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

До назначения он работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы Украины.