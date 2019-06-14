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14.06.2019, 16:47

Зеленский назначил главу Госпогранслужбы

Им стал полковник Сергей Дейнеко

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.

31 мая Зеленский уволил с должности главы Госпогранслужбы Петра Цигикала. Другим указом Зеленский уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Полковник Госпограннслужбы Сергей Дейнеко 20 июня 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

До назначения он работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы Украины. 

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Теги: госпогранслужба, назначение, Сергей Дейнеко
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