"Популяризация военных преступлений". Минветеранов об интервью Гордон-Гиркин

Интервью с бывшим главарем террористической организации ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым), которое взял журналист Дмитрий Гордон, является "популяризацией военных преступлений на территории Украины". Об этом в Facebook заявила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
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"По нашему мнению, это интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и преследует цель, в том числе, популяризовать военные преступления на территории Украины", - заявили в Минветеранов, добавив, что они осуждают действия журналиста.
В ведомстве напомнили, что Гиркин находится в международном розыске, а в Украине против него открыты уголовные дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.
Минветеранов также осудило интервью с так называемой экс-прокурором оккупированного Россией Крыма Наталией Поклонской, которое ранее взял Гордон, поскольку она активно содействовала оккупации полуострова.
"Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критично воспринимать информацию, а журналистов, позволяющих себе такие интервью - игнорировать", - резюмировали в ведомстве.
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