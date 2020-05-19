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"Популяризация военных преступлений". Минветеранов об интервью Гордон-Гиркин

"Популяризация военных преступлений". Минветеранов об интервью Гордон-Гиркин - Фото
Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) (скриншот видео Игорь Стрелков, YouTube)
19.05.2020, 12:38

Министерство по делам ветеранов отреагировало на интервью с террористом Игорем Гиркиным, которое взял журналист Дмитрий Гордон

Интервью с бывшим главарем террористической организации ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым), которое взял журналист Дмитрий Гордон, является "популяризацией военных преступлений на территории Украины". Об этом в Facebook заявила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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"По нашему мнению, это интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и преследует цель, в том числе, популяризовать военные преступления на территории Украины", - заявили в Минветеранов, добавив, что они осуждают действия журналиста.

В ведомстве напомнили, что Гиркин находится в международном розыске, а в Украине против него открыты уголовные дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства. 

Минветеранов также осудило интервью с так называемой экс-прокурором оккупированного Россией Крыма Наталией Поклонской, которое ранее взял Гордон, поскольку она активно содействовала оккупации полуострова.

"Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критично воспринимать информацию, а журналистов, позволяющих себе такие интервью - игнорировать", - резюмировали в ведомстве.

  • Журналист Дмитрий Гордон 11 мая опубликовал интервью с Поклонской, а 18 мая – с Гиркиным. У офиса издания Гордона провели акцию протеста.
  • В прокуратуре заявили, что они используют данные, которые Поклонская и Гиркин сообщили в интервью Гордону, в уголовных производствах против них.
  • Гиркина, в частности, обвиняют в причастности к атаке на малайзийский Boeing 777 MH17. Кроме того его подозревают в совершении террористических актов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений.
  • 10 октября 2018 года Поклонской объявили подозрение в совершении военных преступлений. 

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Владислав Сердюк
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