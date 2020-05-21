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Украинская делегация показала ОБСЕ российские паспорта главарей боевиков: фото

Украинская делегация показала ОБСЕ российские паспорта главарей боевиков: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
21.05.2020, 23:41

Копии российских паспортов террористов с оккупированных территорий Донбасса показали представителям ОБСЕ

Во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ украинская делегация представила копии российских паспортов главаря боевиков террористической организации ДНР Дениса Пушилина и приглашенных Россией к участию в Трехсторонней контактной группе "от имени ОРДЛО" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций к попыткам России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют населения временно оккупированных территориях Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - сказал он.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

  • 15 мая первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ.
  • По словам Резникова, россияне в Минске пренебрежительно относятся к представителям ОРДЛО.

Читайте также: Резников: Паспорта РФ террористов из ОРДЛО помогут Украине в международных судах

Наталия Медведева
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