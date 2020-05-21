Украинская делегация показала ОБСЕ российские паспорта главарей боевиков: фото

Во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ украинская делегация представила копии российских паспортов главаря боевиков террористической организации ДНР Дениса Пушилина и приглашенных Россией к участию в Трехсторонней контактной группе "от имени ОРДЛО" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.
"Мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций к попыткам России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют населения временно оккупированных территориях Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - сказал он.
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