Украинская делегация показала ОБСЕ российские паспорта главарей боевиков: фото

Фото: пресс-служба ГПСУ

Во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ украинская делегация представила копии российских паспортов главаря боевиков террористической организации ДНР Дениса Пушилина и приглашенных Россией к участию в Трехсторонней контактной группе "от имени ОРДЛО" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций к попыткам России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют населения временно оккупированных территориях Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - сказал он.

15 мая первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ.

По словам Резникова, россияне в Минске пренебрежительно относятся к представителям ОРДЛО.

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