Россияне в Минске пренебрежительно относятся к представителям ОРДЛО - Резников

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Члены российской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске с пренебрежением относятся к представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас фактически являются представителями террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом вице-премьер-министр Алексей Резников сказал в интервью Интерфакс-Украина.

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"Они (представители ОРДЛО, - ред.) настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Все. Хотя в самом минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей". То есть они сами даже сужают", - сказал Резников.

По словам представителя Украины в ТКГ, россияне называют представителей ОРДЛО "наши подопечные".

"Когда в кулуарах с ними разговариваешь, то я уже неоднократно слышал из уст представителей российской делегации "наши подопечные". То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно", - рассказал Резников.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что консультативный совет с ОРДЛО в рамках ТКГ не был создан "из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса".