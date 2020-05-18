Кулеба объяснил, почему не создали консультативный совет при ТКГ

Консультативный совет в рамках трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
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Глава МИД опроверг информацию о том, что идею создания консультативного совета при ТКГ якобы "зарубила" Германия.
"Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу консультативного совета", - отметил Кулеба.
Он напомнил, Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками. "Есть только один тренд: Украина настаивает, что она не будет вести прямые переговоры с представителями так называемых ДНР и ЛНР (террористические организации, - ред.)", - отметил Кулеба.
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