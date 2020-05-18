Кулеба объяснил, почему не создали консультативный совет при ТКГ

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Консультативный совет в рамках трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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Глава МИД опроверг информацию о том, что идею создания консультативного совета при ТКГ якобы "зарубила" Германия.

"Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу консультативного совета", - отметил Кулеба.

Он напомнил, Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками. "Есть только один тренд: Украина настаивает, что она не будет вести прямые переговоры с представителями так называемых ДНР и ЛНР (террористические организации, - ред.)", - отметил Кулеба.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО.

6 мая Кулеба заявлял, что в о время переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом о ситуации с минским процессом вопрос создания "консультативного совета" с ОРДЛО не поднимался.

Хайко Маасом 15 мая вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал о поиске кандидатур из числа переселенцев для участия в переговорах в минской трехсторонней контактной группе.

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