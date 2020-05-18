Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кулеба объяснил, почему не создали консультативный совет при ТКГ

Кулеба объяснил, почему не создали консультативный совет при ТКГ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.05.2020, 10:43

Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания консультативного совета при ТКГ якобы "зарубила" Германия

Консультативный совет в рамках трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД опроверг информацию о том, что идею создания консультативного совета при ТКГ якобы "зарубила" Германия.

"Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу консультативного совета", - отметил Кулеба.

Он напомнил, Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками. "Есть только один тренд: Украина настаивает, что она не будет вести прямые переговоры с представителями так называемых ДНР и ЛНР (террористические организации, - ред.)", - отметил Кулеба.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО.
  •  6 мая Кулеба заявлял, что во время переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом о ситуации с минским процессом вопрос создания "консультативного совета" с ОРДЛО не поднимался.
  • 15 мая вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал о поиске кандидатур из числа переселенцев для участия в переговорах в минской трехсторонней контактной группе.

Читайте также: Резников: У "приглашенных" от ОРДЛО в ТКГ – гражданство России

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Германия боевики ордло дмитрий кулеба консультативный совет
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 