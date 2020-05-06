ОРДЛО. Кулеба не раскрыл, что партнеры Украины думают о "консультативном совете"

Во время переговоров министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с коллегой из ФРГ Хайко Маасом о ситуации с минским процессом вопрос создания "консультативного совета" с ОРДЛО не поднимался. Так глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос ведущего Радио НВ, что думают партнеры по нормандскому формату об этом резонансном ноу-хау Банковой.
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Кулеба заверил, что Украина "ничего не делает за спиной наших международных партнеров". "Постоянно обсуждаем с ними все ключевые вещи. Кстати, они также убеждают нас, что также ничего за нашей спиной не делают", - сказал он.
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Министр добавил, что после онлайн-встречи 30 апреля глав МИД нормандского формата он 3 мая обсуждал ее результаты с Маасом, и вопрос "совета" с оккупационными администрациями РФ на Донбассе не поднимался.
Ведущий выразил мнение, что Кулеба ответил "дипломатично" и "отмежевался от темы", на что министр не отреагировал.
Вчера, 5 мая, президент Владимир Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина. Экс-переговорщик гуманитарной подгруппы в Минске Ирина Геращенко заявила, что это якобы "продолжение легитимизации" террористов и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском".
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