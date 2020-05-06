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ОРДЛО. Кулеба не раскрыл, что партнеры Украины думают о "консультативном совете"

ОРДЛО. Кулеба не раскрыл, что партнеры Украины думают о "консультативном совете" - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.05.2020, 10:49

Министр иностранных дел утверждает, на Банковой не принимают ключевых решений по Донбассу без их предварительного обсуждения с партнерами

Во время переговоров министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с коллегой из ФРГ Хайко Маасом о ситуации с минским процессом вопрос создания "консультативного совета" с ОРДЛО не поднимался. Так глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос ведущего Радио НВ, что думают партнеры по нормандскому формату об этом резонансном ноу-хау Банковой.

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Кулеба заверил, что Украина "ничего не делает за спиной наших международных партнеров". "Постоянно обсуждаем с ними все ключевые вещи. Кстати, они также убеждают нас, что также ничего за нашей спиной не делают", - сказал он.

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Министр добавил, что после онлайн-встречи 30 апреля глав МИД нормандского формата он 3 мая обсуждал ее результаты с Маасом, и вопрос "совета" с оккупационными администрациями РФ на Донбассе не поднимался.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО.

Ведущий выразил мнение, что Кулеба ответил "дипломатично" и "отмежевался от темы", на что министр не отреагировал.

Вчера, 5 мая, президент Владимир Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина. Экс-переговорщик гуманитарной подгруппы в Минске Ирина Геращенко заявила, что это якобы "продолжение легитимизации" террористов и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском".

  • "Консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак и политпереговорщик в Минске Резников утверждают, что это якобы не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить.
  • Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".
  • Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что "совет" - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.
  • ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

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Евгений Пилипенко
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