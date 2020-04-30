Кулеба подвел итоги первых за два года переговоров глав МИД нормандской четверки

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Главы МИД Франции, Германии, России и Украины сегодня в основном обсуждали вопросы безопасности, а также угрозу пандемии коронавируса для граждан на оккупированных территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам видеоконференции глав МИД в формате нормандской четверки.

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По словам Кулебы, часть разговора была посвящена попыткам главы МИД РФ Сергея Лаврова "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и т.н., условно их назовем, Донецком и Луганском".

Кулеба уточнил, что Украина готова и стремится говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. "Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

"Мы достигли договоренности о том, что Трехсторонняя контактная группа должна как можно скорее обсудить детали объявления о прекращении огня и определить дату, с которой оно будет объявлено", - сообщил он. По его словам, официальное заявление по итогам сегодняшнего разговора обнародует модератор - глава МИД Германии Хайко Маас.

Кулеба напомнил, что последний раз разговор в таком формате был в июне 2018 года. На вопрос, обсуждалась ли тема создания т.н. консультативного совета, Кулеба сказал, что Лавров поднял этот вопрос, но он не обсуждался.

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