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Зеленский привлек к переговорам в Минске нардепов и представителей Кабмина

Зеленский привлек к переговорам в Минске нардепов и представителей Кабмина - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.05.2020, 15:18

Президент Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации в ТКГ в Минске, в нее вошли представители Кабмина и Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Теперь в нее войдут представители правительства и Верховной Рады, сообщает пресс-служба президента.

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Согласно указу Зеленского, делегацию возглавил второй президент Леонид Кучма. Также в ее состав вошли:

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы);

- глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко (заместитель);

- замминистра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по соц-экономическим вопросам);

- глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам);

- замминистра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по вопросам безопасности);

- глава комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова (представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам).

Глава делегации и его первый заместитель могут назначать заместителей представителей в подгруппах и привлекать к работе делегации нардепов, представителей органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Денис Юдин
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