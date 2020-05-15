Резников о том, как проходит отбор представителей ОРДЛО в минскую группу: видео

Вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал о поиске кандидатур из числа переселенцев для участия в переговорах в минской трехсторонней контактной группе. Об этом он сказал в комментарии Новостям Донбасса.

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По словам Резникова, на вчерашнем заседании ТКГ состав официальной украинской делегации не был представлен, потому что украинская сторона не успела отобрать представителей ОРДЛО из числа внутренне перемещенных лиц.

"Вы себе не представляете, какое количество желающий принять в этом участие. Я не представлял, что придется столько читать резюме и обсуждать... Очень много пишут, предлагают..." - сказал вице-премьер.

Резников сообщил, что проводит по этому вопросу консультации с народными депутатами, "для того, чтобы это были достойные представители, соответствующие пониманию и готовые быть участниками, потому что переговоры — это очень сложная психо-эмоциональная вещь".