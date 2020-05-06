Глава Офиса президента предложил новый формат переговоров в Минске

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина предложила новый формат работы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, предлагается привлечь к работе ТКГ внутренне перемещенных лиц. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров Германии, Франции и России, сообщает пресс-служба ОП.

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"Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы", - сказано в сообщении. Для этого, отметили в ОП, в состав украинской делегации включены представители правительства и парламента.

"Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года", - сказано в сообщении. Кто и как будет определять или назначать этих представителей, в ОП не уточнили.

Ермак заявил, что этих людей будут привлекать "к дискуссии, консультации и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".

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"В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость каких-либо переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - подчеркнули в ОП.

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран нормандского формата, - ред.) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - сказал глава ОП.

11 марта в Минске Ермак подписал протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". Само решение о создании совета еще не принято.

Тогда ни Ермак, ни члены украинской делегации не смогли объяснить , кто и каким образом будет определять этих "представителей". Петиция с требованием отзыва подписей Ермака и Кучмы под протоколом о создании "совета" набрала 25000 подписей. Президент Зеленский ответил , что не может этого сделать.