Глава Офиса президента предложил новый формат переговоров в Минске

Украина предложила новый формат работы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, предлагается привлечь к работе ТКГ внутренне перемещенных лиц. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров Германии, Франции и России, сообщает пресс-служба ОП.
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"Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы", - сказано в сообщении. Для этого, отметили в ОП, в состав украинской делегации включены представители правительства и парламента.
"Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года", - сказано в сообщении. Кто и как будет определять или назначать этих представителей, в ОП не уточнили.
Ермак заявил, что этих людей будут привлекать "к дискуссии, консультации и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".
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"В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость каких-либо переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - подчеркнули в ОП.
Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.
"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран нормандского формата, - ред.) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - сказал глава ОП.